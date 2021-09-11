/649649/الرئيس-السيسي-سعادتي-بالغة-بإطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-ونسير-على-الطريق-الصحيح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

وتابع الرئيس السيسي:” إنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، وأختتم:” شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم”.

هذا وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل".

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه على أن الدولة المصرية من أول الدول التي ساهمت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في عام ١٩٤٨، كما أنها تسعى بشكل جاد لمواصلة ما قامت ببدايته وتواصل ما بدأته.