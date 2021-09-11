/649651/محمد-السلاب-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-نقلة-نوعية-في-الملف-الحقوقي

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي، اليوم، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إعلانا واضحا لتوجهات الدولة المصرية في كثير من القضايا التي تخص الحقوق الأساسية للمواطن المصري وتعد ترسيخا لتلك الحقوق.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

دوت الخليج يرصد تعليق محمد السلاب على اطلاق الاستراتيجية الوطني لحقوق الانسان

ووصف السلاب حديث الرئيس السيسي اليوم بأنه اتسم بالشفافية والصراحة المطلقة، حيث أشار إلى أن الرئيس تحدث بوضوح عن قضية الدعم والتوازنات التى تحرص عليها القيادة السياسية لتحقيق موائمة بين المصالح العليا للدولة المصرية وبين الثقافة المجتمعية.

حقوق الانسان فى مصر

وأوضح السلاب أن الرئيس السيسي تحدث بكل صراحة عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية وهو الأمر الذى يلقي بالمسؤولية على المواطن في أمور مثل الزيادة السكانية بالإضافة إلى مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي ينبغي أن تلعب دورا يليق بأن يكون عام 2022 هو عام المجتمع المدني.

المجتمع المدني

وأكد السلاب أن تصريحات الرئيس السيسي، عن العدالة الناجزة والحريات وحرية الاعتقاد تحديدا والقبول بكل الآراء والتوجهات هي بمثابة إعلان واضح لا يقبل اللبس لحقوق المواطن السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تحدث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية هائلة خلال في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.