/649653/بايدن-ورؤساء-سابقون-في-مراسم-إحياء-ذكرى-اعتداءات-11-سبتمبر

بعد عقدين من الزمن، يحيي اليوم (السبت) في نيويورك مراسم رسمية بمناسبة الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

بايدن ورؤساء سابقون

ويشرف الرئيس الأمريكي جو بايدن على المراسم ويقف إلى جانبه رؤساء سابقون بينهم باراك أوباما وبيل كلينتون.وبدأت المراسم بدقيقة صمت، بعد عشرين عاماً بالضبط على صدم أول طائرة بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

تقام المراسم بالمواقع الثلاثة

وتقام المراسم المؤثرة في كل من المواقع الثلاثة التي صدم فيها 19 خاطفاً من تنظيم «القاعدة» طائرات ركاب أمريكية، في ضربة لرموز الولايات المتحدة الثقافية والمالية والسياسية بدّلت شكل العالم إلى الأبد.

وتحل الذكرى بينما انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل نهائي، لكن الخلافات والصعوبات السياسية التي يواجهها بايدن تلقي بظلالها على أي شعور بأنه تم طي الصفحة.وفي تسجيل مصوّر نشر عشية الذكرى، حض بايدن الأمريكيين على الوحدة التي تعد «أعظم نقطة قوة لدينا».

وفي «غراوند زيرو» في نيويورك، موقع انهيار برجي مركز التجارة العالمي حيث أقيم نصب مائي مكانهما، سيقرأ أقارب الضحايا بصوت مرتفع أسماء نحو 3 آلاف شخص قتلوا في الاعتداء، في مراسم تستمر لأربع ساعات.

دوت الخليجومن المقرر أن يتم الوقوف ست دقائق صمت، أي ما يعادل الوقت الذي استغرقه ضرب البرجين وانهيارهما ولحظات تعرّض مقر البنتاغون للهجوم وتحطّم الرحلة رقم 93.