/649654/ضبط-6500-كيلو-بانجو-خلال-حملة-أمنية-بالاسماعيلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمنالإسماعيلية وبالإشتراك مع الجهات المعنية إستهدفت (منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة أبو المرايغ بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) بمحافظة الإسماعيلية، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى مجال «زراعة_النباتات_المخدرة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 12 قضية مخدرات في الإسماعيلية

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط (عدد 12 قضية) ضُبط خلالها عدد (12) مخزن به كميات كبيرة لمخدر البانجو الجاف وزنت بإجمالى (6500 كيلو جرام) .

وفي سياق أخر شهدت محافظة الغربية، مصرع شاب مقيم مدينة المحلة الكبرى، نتيجة سقوطه من القطار بعدما حاول منع أحد المتهمين مجهول الهوية من سرقة هاتفه بالإكراه، فقام المتهم بدفعه من القطار ولقي مصرعه قبل وصوله للمستشفى.

بتر يده وقدمه

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعى «امجد.ا.ا» مصاب ببتر يده وقدمه ووفاته.

وكشفت تحريات رجال المباحث الاولية، أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة عائدا للمحلة، وأمام قرية محلة خلف بسمنود، اعترضه أحد الأشخاص بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وعندما حاول الضحية منعه قام المتهم بدفعه من القطار فسقط أسفل عجلاته وحدثت إصابته التي أودت بحياته.