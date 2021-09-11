/649655/رانية-الجزايرلي-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تتكامل-مع-المسار-التنموي-القومي-نحوالجمهورية-الجديدة

أشادت النائبة رانية الجزايرلي عضو مجلس النواب، بإعلان انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر واعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني وإطلاق في هذا الوقت له مغزى مهم ورائع وإيجابي للجمهورية الجديدة التي تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن وأن محاور الاستراتيجية تعكس مفهوماً شاملاً ومتكاملاً لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة التي تشهدها .

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واكدت عضو مجلس النواب رانية الجزايرلي لتحيا مصر علي أن تحركات واهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات للارتقاء بالانسان المصري والحفاظ علي حقوقه واعادة تصنيف مصر لتخرج من وصفها بانها من دول العالم التالت لتكون في مصاف اعظم الدول من حيث حقوق الانسان والتنمية جانبا الي جنب مع الارتقاء بمستوي معيشة الانسان المصري وتوفير كافة السلع والاحتياجات وفتح فرص عمل جديدة في شتي المحافظات مشيرة إلي التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر لاطلاق اهداف ورؤية الجمهورية الجديدة التي طالما كانت حلم الرئيس ولكل مواطن مصري محبا لوطنه ويتمني رؤيته في صورته الجديدة التي تجعله يقف عملاقا بجانب دول العالم الاول .

رؤية مصر 2030

واوضحت عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أن حديث الرئيس اليوم خلال أطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من العاصمة الإدارية الجديدة وتأكيده علي أهمية المسار للاستراتيجية التنموية القومية التي تتبناها الدولة بالنهوض بالمواطن المصري لتأسيس الجمهورية الجديدة والتي نسعي إليها لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ .