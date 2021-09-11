/649657/مصرع-وإصابة-6-أشخاص-في-حادث-تصادم-بطريق-مصر--الإسماعيلية

شهد طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، اليوم السبت، مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص اجرة، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث بطريق مصر الإسماعيلية

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص«أجرة»، وذلك بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

نتج الحادث عن مصرع وإصابة 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وعلى الفور تم نقل أحد المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة بمدينة العاشر من رمضان، ونقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق أخر شهد طريق السويس الصحراوي، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي تسبب في انقلاب سيارة ثالثة، و تم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من الخدمات الأمنية مفاده وجود حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق مصر السويس الصحراوى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وأتضح تصادم سيارتين ملاكي وتصادف مرور سيارة ثالثة، وخلال تفادى الحادث انقلبت مما نتج عن إصابة شخصين أحدهما بخلع فى الكتف والآخر اشتباه بكسر فى فقرات العنق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.