/649659/حزب-الشعب-الجمهوري-يشيد-بإطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

أشاد حزب الشعب الجمهوري بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤكدا أن الاستراتيجية تضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

دوت الخليج يرصد تعليق حزب الشعب الجمهوري على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وأكد حزب الشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر،فضلا عن اهتمام الرئيس السيسي منذ توليه أمر البلاد بتطوير مجال الحقوق والحريات في مصر، مشددا أن مصر تعرف مبادئ حقوق الإنسان قبل حتى الإعلان العالمي، فلخصها الفرعون المصري في كلمة واحدة «ماعت» والتي تعني الصدق والحق والعدل، كما أقرت الحضارة الفرعونية حق الإنسان فى الحياة، وفى التأمين الصحى، وفى التعليم، ومبدأ المساواة بين الناس جميعاً.

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