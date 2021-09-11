«حرام عليك».. الجمهور يهاجم مصطفى شعبان بسبب اصطياده العصافير..«صور»

/649662/حرام-عليك-الجمهور-يهاجم-مصطفى-شعبان-بسبب-اصطياده-العصافيرصور

شن الجمهور حملة هجوم واسعة على الفنان المصري مصطفى شعبان، بسبب اصطياده للعصافير، مستنكرين ذلك التصرف باعتبار أن العصافير أرواح بريئة لا يجب قتلها.

دوت الخليج يرصد حملة الهجوم التي شنها الجمهور على الفنان مصطفى شعبان بسبب اصطياده العصافير.

مصطفى شعبان يصطاد العصافير

نشر شعبان عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وهو في رحلة صيد للعصافير، ظهر خلالهم وفي يد بندقية وعصافير فارقت الحياة، وعلق عليها قائلًا: "الصيد الأيمري".

جمور مصطفى شعبان يغضب منه بسبب اصطياده للعصافير

وعلى الفور استنكر متابعيه هذا التصرف معربين عن غضبهم، فانتقده أحدهما قائلًا: "إيه المتعة أنك تقتل أرواح بريئة زي دي.. وتطلع تتصور معاه مبسوط كده؟".

وعلق الآخر: " ليه كده دي روح زينا وسابت لكم الأرض كلها وبعدت عن ايديكم، أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى.. احترم مخلوقات الله، دي روح زينا وأنت مترضاش حد يؤذي الخيول بتاعتك، وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي هتعملوا بيهم ايه».

وكتب الأخير: "حرام عليكم بتقتلوا أرواح بريئة عشان متعتكم.. "حرام مساكين ايه المغزي من كده".

مصطفى شعبان يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب عمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.