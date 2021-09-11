المصريين الأحرار: استراتيجية حقوق الإنسان تحقق تطلعات المصريين

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء ركائز راسخة للجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات جموع المصريين وخدمة للأجيال القادمة.





وثمن الحزب إعلان إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" الهادفة إلى تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان اتساقا مع المسار التنموى القومى للبلاد؛ مؤكدا أن الرئيس يتحرك وفق استراتيجية متكاملة لكافة المناحى التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوعوية الشاملة.

وقال الحزب فى بيانه، اليوم السبت، إن تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى يفتح أبواب التعاون المشترك بين المؤسسات وقطاعات المجتمع المدنى والدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى المجالات كافة، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بعيدًا عن الشعارات الرنانة، ولاسيما بأن التجارب الناجحة لبناء الدولة كان للمجتمع المدنى دورا أساسيا فيها، ووجب التعامل وفق معطيات ورؤية الدولة الجديدة.

وأكد أن مصر تعظم دور حقوق الإنسان والمجتمع المدنى خصوصًا السنوات السابقة التى تبنى خلالها الرئيس حقوق المرأة والشباب وذوى الهمم وغيرهم، فضلا عن تعديلات قوانين العمل الأهلى بهدف تيسير الامور ووضع معايير لخدمة العمل الأهلى الوطنى مع حفظ سلامة الجبهة الداخلية للبلاد.

وتابع:" أن مصر تتحرك وفق استراتيجيات هادفة وبناءه مع احترامها الكامل للمواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف تحقيق نجاحات على الصعيد التوعوى وفتح آفاق رعاية الفئات التى عانت التهميش سنوات عجاف، إحراز التنمية المستدامة والشاملة للدولة".