/649670/رئيس-جامعة-أسيوط-يعلن-زيادة-عدد-حالات-مرضى-كورونا-بالمستشفيات-الجامعية

أعلن رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال عن زيادة عدد حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات أسيوط الجامعية فقد وصل عدد الحالات إلى 48 مصاب حتى الآن ، وأكد الدكتور طارق الجمال أن هذا العدد من الإصابات يعتبر زيادة ملحوظة فى أعداد الإصابات بمستشفيات أسيوط الجامعية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رئيس جامعة أسيوط يعلن عن زيادة عدد حالات مرضى كورونا بالمستشفيات الجامعية

وشدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع المنتسبين لجامعة أسيوط من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمختلف إدارات الجامعة ، وأكد الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه سوف يتم العمل حاليا على إضافة 18 سرير من العناية المركزة و32 سرير من قسم أمراض الصدر لمواجهة أى زيادة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا.

شهادات تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات مجانا

على جانب أخر أعلنت جامعة القاهرة خضوع الطلاب لتلقى لقاح كورونا، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بجامعة القاهرة لمتابعة تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد الخشت ىپبس جامعة القاهرة استمع وزير التعليم العالى، متابعة أنه سيكون وفقًا لما نادى به الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى حيث تم الاستجابة لطلبه، مناشدة بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من خلال منافذ الجامعات قبل بداية العام الدراسى.

جدير بالذكر إلى أن جامعة القاهرة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

لقاح كورونا في الجامعات

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بتحديد 17 نقطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، على أن يبدأ عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان.