الإمارات تقيم جسرًا جويًا لنقل المساعدات لأفغانستان

/649667/الإمارات-تقيم-جسرا-جويا-لنقل-المساعدات-لأفغانستان

أقامت الإمارات "جسرًا جوّيًا" لنقل أطنان من المساعدات إلى أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد، حسبما أفاد السبت مدير عمليات في مطار كابول.

حليف وثيق

وتعد الإمارات الحليف الوثيق للولايات المتحدة، واحدة من بين عدد من دول الخليج التي لعبت دورا محوريا في المساعدة على إجلاء الأجانب والأفغان من البلاد في أعقاب دخول الحركة إلى كابول منتصف الشهر الماضي.

دوت الخليج

وقال المدير العام والمسئول الإقليمي لشركة "جاك" التي تقدّم خدمات المناولة الأرضية والأمنية في مطار كابول إبراهيم معرفي، بدءًا من الثالث من سبتمبر، قامت حكومة الإمارات بتفعيل ممر جسر جوي للمساعدات الإنسانية.

وأضاف معرفي الذي تعمل شركته، ومقرها الرئيسي الإمارات، في مطار كابول ومطارات أفغانية أخرى منذ نوفمبر الماضي "منذ ذلك اليوم وحتى الآن، استقبلنا وتعاملنا مع 11 رحلة طيران بشكل شبه يومي".

255 طناً من المساعدات الطبية والمواد الغذائية

وتابع المدير العام والمسئول الإقليمي لشركة "جاك”: تعاملنا مع 255 طناً من المساعدات الطبية والمواد الغذائية".

هذا وكانت الإمارات قد أفرغت طائرتان إماراتيتان عشرات من صناديق المساعدات المحمّلة بلحم العجل والحليب وزيت الطهي والإمدادات الطبية، وبعضها مقدّم من البحرين.

وعبر أكثر من ثلثي الأفغان والأجانب الذين فروا من أفغانستان في رحلات الإجلاء والبالغ عددهم 120 ألفًا، الإمارات وقطر قبل بلوغ وجهاتهم النهائية.

أكبر قاعدة جوية

وتعمل قطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، كوسيط بين طالبان والمجتمع الدولي ، ونقلت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة سفاراتها من كابول إلى الدوحة.

وتعتبر الإمارات واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بحكم طالبان بين عامي 1996 و 2001، وتستضيف حاليًا الرئيس المخلوع أشرف غني.

وبينما يستعد مطار كابول لاستقبال أول رحلة دولية، تواصل الفرق الفنية في المعبر الحيوي عملها لإعادة إطلاق عملياته.

وقال معرفي إن الجهود جارية لإعادة تشغيل المطار بالكامل، مضيفا "لقد قمنا بتفعيل واستئناف عملياتنا".