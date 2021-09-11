/649669/تعرف-علي-تفاصيل-خروج-اجايي-من-قائمه-الأهلي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن جانبه منح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الاخضر امام اداره النادي ولجنه التعاقدات من اجل بيع اللاعب والحصول علي الاستفادهة الماليه من وراءه خاصة بعد تراجع مستواه منذ رجوعه من الاصابه.

لعب النيجيري جنيور اجايي مع النادي الأهلي منذ قدومه 161 مباراه نجح خلالها في تسجيل 41 هدفا بالاضافه الي صناعته 30 اخرين.

بطولات اجاي مع الاهلي

حقق النيجيري جونيور اجاي مع النادي الاهلي العديد من الالقاب حيث تمكن من حصد بطولة الدوري المصري الممتاز 4 مرات كاس مصر مرتين السوبر المحلي مرتين دوري ابطال افريقيا مرتين.

ويرجع السبب وراء خروج اجايي من حسابات الجهاز الفني للنادي الاهلي بسبب تراجع مستوي اللاعب خلال الفترة الاخيره بالاضافة الي تعاقد الاهلي مع لاعبين أجنبيين وهما الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادما من صفوف نادي برايتون الانجليزي، والموزمبيقي لويسي ميكيسوني من نادي سيمبا التنزاني، وبالتالي وجود 6 محترفين في صفوف النادي الاهلي وهوا مايتنافي مع قواعد الاتحاد المصري لكرة القدم والتي تسمح بوجود 5 محترفين فقط.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج.