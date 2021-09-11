/649671/حبيتك-من-أول-نظرة-أحمد-الفيشاوي-يتغزل-في-زوجته

وجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي رسالة رومانسية لزوجته نادية، أعرب من خلالها عن مدى حبه لها، الذي يزداد يومًا بعد يوم بسبب إخلاصها وطيبة قلبها، متخوفًا من الحسد الذي من الممكن أن يؤدي إلى حدوث خلاف بينهما بعد تلك الرسالة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة النجم أحمد الفيشاوي إلى زوجته نادية.

أحمد الفيشاوي برفقة زوجته

نشر الفيشاوي صورة برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "نادية أنا حبيتك من أول نظرة اه، بس كل يوم بحبك فيه أكتر أنتي طيبة وجدعة ومخلصة جدًا".

وتابع: "ربنا يخليكي ليا ويارب ميحصلش بنا خناقه انهاردة مثلًا، وكمان أنتي أحلى واحده شافتها عنيا".

عرض فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوي

وعلى الجانب الآخر، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم «30 مارس»، والعمل من بطولته إلى جانب، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

ويجسد أحمد الفيشاوي في الفيلم بشخصية علي، الذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضعه على حافة الحقيقة أو الإعدام.

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلم ريستا بمهرجان القاهرة

وينتظر احمد الفيشاوي بطل فيلم 30 مارس عرض فيلمه الجديد «ريتسا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 وهو منن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.