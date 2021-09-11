/649672/اغتصب-ابنته-3-مرات--السجن-المؤبد-لـ-أب--بمنشية-ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة من العمر 15 سنة، في منطقة منشية ناصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المؤبد لأب اغتصب ابنته 3 مرات

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم منشية ناصر بلاغًا من «م.ف» والدة الطفلة المغتصبة «نوال.أ»، البالغة من العمر 15 سنة، يفيد بإغتصاب ابنتها على والدها بعد أن جردها من ملابسها خلال وجوده معها في المنزل بمفردهما، وتعرض أماكن عفتها.

منشية ناصر القاهرة

وانتقلت على الفور ضباط مباحث القسم، وتم عمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وتأكدت صحتها، وتم القبض على «المتهم» ويدعى «أحمد.ف.ع» 35 سنة، عامل، مقيم منشية ناصر القاهرة، وبسؤاله أقر بالواقعة.

النيابة العامة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة، وبمواجهة المجني عليه بالمتهم أكدت أنه واقعها بعد تلك المرة 3 مرات أخرى وهددها بعدم الإفصاح بالأمر.

وبناءً على ذلك النيابة العامة عرض البنت على الطب الشرعي الذي كشف حدوث حمل، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة الواقعة لمحكمة الجنايات التي قضت بالمؤبد على المتهم.

وفي سياق أخر شهد طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، اليوم السبت، مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص اجرة، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص«أجرة»، وذلك بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان.