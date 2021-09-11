/649676/صبورة-السيد-إطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-لحظة-مضيئة-من-تاريخ-مصر

علقت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم، خلال المؤتمر الذى انعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

دوت الخليج

صبورة السيد: الرئيس السيسي حريص على الارتقاء بأحوال المواطن البسيط

وأشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة على أنها تمثل لحظة مضيئة من تاريخ مصر المعاصر، مشيرة إلى أنها خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان.

وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، على أن الرئيس السيسي، حريص على الارتقاء بالإنسان المصري، والحفاظ على حقوقه، وهو ما برز جليًا فى كل المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها مثل حياة كريمة، مشيرة إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى المسار التنموي القومي.

صبورة السيد: حديث الرئيس يتسم بالشفافية والصراحة

وأشارت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، إلى أن حديث الرئيس السيسي دائمًا ما ينطلق من شفافية وصراحة وجرأة فى اقتحام أكثر الموضوعات تعقيدًا، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحقق نقلة نوعية فى هذا المجال.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد اليوم مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من السياسيين ورجال الدولة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.