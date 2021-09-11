بهدفي رونالدو..اليونايتد يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

/649677/بهدفي-رونالدواليونايتد-يتصدر-ترتيب-الدوري-الإنجليزي

انتهت منذ لحظات مباراة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين فريقي مانشيستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد علي ارضيه ملعب " أولد ترافورد"والتي انتهت بفوز مانشيستر يونايتد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل: وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف التقدم لفريقه خلال مجريات الشوط الأول من المباراة قبل أن يأتي الفرنسي سانت ماكسمين ويتعادل لفريق نيوكاسل. ثم يأبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خروج المباراة بالتعادل ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. ثم احرز اللاعب برونو فرناديز ليضيف الهدف الثالت لليونايتد لتصبح النتيجة ثلاثه أهداف مقابل هدف وحيد، وانتهت المباراة بهدف رابع لصالح مانشستر يونايتد. وكان ماشيستر يونايتد قد دخل لقاء اليوم محتلاً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تحقيقه إنتصارين وتعادل. بهذه النتيجة تصدر نادي مانشيستر يونايتد قائمه ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد10 نقاط بواقع ثلاث انتصارات وتعادل وحيد. تشكيلة الفريقين: دخل المدرب سولشاير المدير الفنى لنادى مانشيستر يونايتد بتشكيله مكونه من: في حراسة مرمى: دافيد دي خيا. خط الدفاع: وان بيساكا، رفائيل فاران، لوك شاو، هاري ماجواير. خط الوسط: سانشو- نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا. الهجوم: كريستيانو رونالدو - جرينوود - برونو فيرنانديز. بينما بدأ نادي نيوكاسل يونايتد بتشكيله مكونه من: حراسه المرمى : وودمان خط الدفاع : مانكيلو_هايدن_ لاسيليس_ كلارك خط الوسط: كلارك_ ريتشي_ لونجستاف_ ويلوك وفي خط الهجوم : ألميرون سانت ماكسمين جويلنتون.

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