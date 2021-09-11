الغضبان: تجهيز 20 كم شرق بورسعيد لإقامة مصانع توفر 80 ألف فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أنه جرى حاليا تجهيز 20 كم شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، مما سيوفر 80 ألف فرصة عمل، لافتا أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستياً وصناعياً تخدم البحر الأبيض المتوسط و شرق إفريقيا والشرق الأوسط.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، أن المحافظة تشهد بنهاية الأسبوع الحالى انطلاق أكبر منتدى اقتصادى عالمى على أرض بورسعيد، يشارك به كبار رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والوزراء، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنمية منطقة "شرق بورسعيد " صناعيا ولوجيستياً، لتصبح وجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر، وتقام فعاليات المنتدى الاقتصادى 16 و17 من الشهر الجارى برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ووجه "محافظ بورسعيد" الدعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مؤكدا أن محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كافة الدعم للمستثمر، وتوفر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح الاقتصادى.

وأشار "الغضبان" إلى أن شرق بورسعيد تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها قاطرة التنمية الصناعية للدولة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية والتى تقوم على مساحة 461 كم وتشمل 4 مناطق صناعية و6 موانى بحرية، و3 مشغل موانى رئيسى، وتوفر 100 ألف فرصة عمل، وتشمل 250 منشأة صناعية عاملة، موضحا أن الدولة ضخت حوالى 18 مليار جنيه لأعمال البنية التحتية والطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد.

ولفت المحافظ لوجود نموذجين من المصانع العالمية بشرق بورسعيد وهما مصنع الأدوية، ومصنع إنتاج الجلود والأحذية، واللذان يساهمان فى رفع اسم مصر عالياً فى المجال الصناعى، موضحا أن الهدف الأساسى من عقد المنتدى الاقتصادى هو تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بما يساهم فى تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد، ويحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والموارد المتاحة بشرق بورسعيد.