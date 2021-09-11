غدًا .. وزير الرى يتابع مشروع التبطين ومخرات السيول فى قرى المنيا

جدة - نرمين السيد - تستضيف محافظة المنيا غدا الأحد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، فى إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة الأعمال التى تتم فى المشروع القومى لتبطين الترع واستعدادات المحافظات لموسم السيول من خلال تطوير مخرات السيول الطبيعية والصناعية فى المنيا وأسيوط .





وذكرت المحافظة فى بيانها، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يقوم الوزير أيضا بتكريم 16 مهندسا من العاملين بقطاع الرى، بمحافظة المنيا بحضور المحافظ أسامة القاضى والمهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالمنيا لتميزهم وأدائهم فى مشروع التبطين .

وجاءت المنيا فى المرتبة الأولى فى أطوال المسافات فى الترع التى تم تبطينها على مستوى الجمهورية ،وبلغت 305 كيلومترات بتكلفة تجاوزت مليار و370 مليون جنيه.

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد البركاوى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالمنيا، إن الوزير سيتفقد تأهيل ترع "الحواصلية جنوب المنيا ومخرات سيل النويرات والديابة ثم يتوجه إلى محافظة أسيوط .

وأوضح وكيل الوزارة أن المستهدف تبطينه من الترع يبلغ طوله 492 كيلومترا ، مؤكدا أن هناك مسافة 155 كيلومترا آخرى تم إسنادها إلى جانب تخصيص 110 ملايين جنيه لتبطين ثلاث ترع بمركزى مغاغة والعدوة ، بالإضافة إلى انه سيتم إدراج مسافة 70 كيلومترا آخرى فى المركزين.