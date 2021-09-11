صناع الخير تشكر الرئيس على تخصيص عام للمجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - بعث مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم السبت، برقية شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن قراره بتخصيص 2022 عاما للمجتمع المدنى، الأمر الذى يعكس تقدير الدولة لدور المجتمع المدنى، وما يقوم به من عمل بالتعاون مع أجهزة الدولة لدعم تحقيق "حياة كريمة" للمواطن المصرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.





ومن جانبه، عبر مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وسفير مبادرة "حياة كريمة" عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون عام 2022 هو عام المجتمع المدنى قائلا: "إن اليوم هو حدث تاريخى فى حياة العمل الأهلى فى مصر، ويعبر عن إيمان الدولة الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى كشريك مع الدولة والقطاع الخاص فى عملية التنمية". واستشهد بالتجربة الفريدة التى تقوم بها مصر فى مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تطوير 4.741 قرية فى كل أنحاء مصر، والتى اتخذت من الجمعيات الأهلية شريك رئيسى لها فى عملية التطوير ورفع الخدمات بتلك القرى الأمر الذى يكشف عن اعتراف الدولة بالدور الفعال للمجتمع المدنى، وهو الأمر الذى تلاحظ منذ بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان حريصًا على عقد لقاءات مستمرة مع المسؤولين عن المنظمات والجمعيات الأهلية للتعرف على المشكلات التى يواجهها الشارع المصرى عن قرب.

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