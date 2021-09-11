جامعة أسوان : بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد الدراسات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان.





وأضاف عثمان فى بيان للجامعة، أن الامتحانات جاءت وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،حرصا على سلامة الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعهد والعاملين بالجامعة.

من جهته قام الدكتور السيد عويس عمران، عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية للاطمئنان، على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، مطالباً بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وظهور النتيجة فى أسرع وقت خاصا أن معظم الامتحانات بالنظام الإلكترونى لأول مرة.

وأوضح أن الامتحانات تستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجارى حيث يؤديها 570 طالبًا، مؤكدًا أن الدراسة كانت فى أقسام المعهد المختلفة على نظام التعليمى الهجين، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات، وهو نظام يمزج ما بين حضور المحاضرات، وجهاً لوجه داخل المدرج مع القائمين بالتدريس، وعملية التلقى الإلكترونى وذلك من خلال المنصة الرقمية الخاصة بجامعة أسوان للتفاعل مع القائمين.