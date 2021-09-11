ملتقى الشباب.. فى عدد جديد من مجلة الكرازة

جدة - نرمين السيد - يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع عنوان "نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر يرقد فى الرب"، مع صورة من صلوات تجنيزه، التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الاثنين 30 أغسطس الماضى، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى وعدد من أحبار الكنيسة، ويضم العدد "ملف خاص" عن نيافته.





وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تحت عنوان " ملتقى الشباب" حيث تناول قداسته عوامل نجاح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية داخل مصر والذى أقيم فى الفترة من 22 إلى 31 أغسطس 2021 بمشاركة 200 شاب وشابة فى مركز لوجوس بالمقر البابوى الديرى بوادى النطرون، وذكر قداسته أن عوامل النجاح هى: التحضير الجيد لكل التفاصيل، والاهتمام بالتعليم بالقدوة والنموذج، والإيمان العامل بالمحبة، والعمل الجماعى، وتدريب مجموعات من المنظمين والمشاركين، ونشر روح الفرح. ويحتوى العدد على تغطية شاملة بالصور لكافة أنشطة الملتقى. وكتب عدد من أحبار الكنيسة مقالات جديدة، وهم: نيافة الأنبا سرابيون.. "الضوابط الأخلاقية لموت المخ" نيافة الأنبا موسى.. "عيشوا بالسلام" نيافة الأنبا تكلا.. "دروس من الاستشهاد" بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين. يذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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