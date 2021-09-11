/649681/تحيا-مصر-ينشر-النص--الكامل--للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة “حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل، التى أقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الدولة وسياسيين ومهتمين بالشأن العام.

دوت الخليج

دوت الخليج ينشر النص الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد الرئيس السيسي خلال الجلسة، على أن الدولة المصرية كانت من أوئل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، مشيرًا إلى أن موافقتها لم تتوقف فى هذا المجال بل تسير فيه بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصرتبنت وما تزال حرية الفكر والإبداع والتعبير، مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة في محيطها الإقليمي فنًا وأدبًا وثقافة، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به.

النص الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وينشر دوت الخليج فى التقرير التالى النص الكامل لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس السيسي، والتى توجت مجهود اللجنة العليا لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.