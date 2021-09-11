/649678/المجموعة-الافريقية-تؤمن-البطولة-العربية-للجودو-بالقاهرة

أنهت الأطقم الامنية بالمجموعة الافريقية استعدادها لتامين فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

المجموعة الافريقية تؤمن البطولة العربية للجودو بالقاهرة

وتؤمن المجموعة الأفريقية 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهى مصر الدولة المنظمة والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية، وتستمر البطولة حتى 16سبتمبر الجارى.

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وتحرص المجموعة الأفريقية على تأمين حفل افتتاح البطولة الذي يتضمن بعض الفقرات الفنية، والألعاب النارية، والألعاب بالليزر، وقد انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة البراعم التى يشارك فيها نحو 150 لاعب ولاعبة.

الزمالك يفوز ببطولة أفريقيا

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية بين فريقي الزمالك والأهلى فى نهائي السوبر الأفريقي قد انتهت بفوز الأول بفارق نقطة واحدة، ليمثل بذلك كرة اليد المصرية فى بطولة كأس العالم للأندية.