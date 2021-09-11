/649685/وكيل-دينية-الشيوخ-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان-تؤكد-سير-مصر-بخطوات-ثابتة-فى-المسار-التنموي-القومي

أشاد النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، والعمل على وضع حقوق الإنسان على قسم اهتمامات الدولة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب نادر نسيم بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد النائب نادر نسيم ،عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، حريص على الارتقاء بالإنسان المصري، والحفاظ على حقوقه وصون كرامته، من خلال اطلاق المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها مثل حياة كريمة، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الرئاسية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان ، لافتا إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى المسار التنموي القومي.

2022 عام للمجتمع المدني

وثمن النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى، مؤكدا أن اطلاق عام 2022 عام المجتمع المدني يؤكدا أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.

هذا ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.