مفاجأة.. فيوتشر يقترب من ضم محمود «جنش»

كشف مسؤولو نادي فيوتشر مفاوضاتهم مع محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، لضمه إلى صفوف الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر مسؤولو القلعة البيضاء خروج جنش على سبيل لمدة موسم وتلقى الحارس عدة عروض من أندية الدوري أبرزهم البنك الأهلي وفيوتشر والاتحاد السكندري، على أن يعلن اللاعب وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويفضل جنش الموافقة على عرض فيوتشر خاصة أنه يعتبر الأفضل من بين العرض المقدمة له، ويفضل علي ماهر ضم الحارس في الفترة الحالية.

محمود شبانة

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران أمس ، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

تفاصيل تدريبات الزمالك أمس

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.