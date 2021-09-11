/649688/أبو-النمرس-يفوز-على-الحوامدية-فى-نهائيات-دوري-مستقبل-وطن-بالجيزة

خطوة جديدة قطعها فريق أبو النمرس نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب بطولة دوري مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ليضع نفسه في مصاف الكبار على مستوى الجمهورية، مسجلًا حضوره بالمباراة النهائية متخطياً عقبة فريق في غاية القوة في الدور نصف النهائي وهو فريق الحوامدية منتظرًا بالنهائي الفريق الفائز من مواجهة العجوزة وأوسيم.

دوت الخليج يرصد فعاليات نهائيات دوري مستقبل وطن بالجيزة

دوري مستقبل وطن

واتسمت كافة مباريات الدور الثالث لدوري مستقبل وطن بمحافظة الجيزة التي تقام هلى ملاعب نادي الجيزة الرياضي تحت شعار "أنت البطل" بالسخونة والإثارة، فلم نجد مباراة حسمت التوقعات نتيجتها، وهو ما تجلى في مباراة الدور نصف النهائي بين فريقي الحوامدية وأبو النمرس فالفريقان قدما مشاركة رائعة حازت إعجاب وإشادة الجميع وهو ما ظهر خلال المباراة من ندية وتكافؤ في القوة واستمر التعادل مسيطرًا على مجريات المواجهة الصعبة حتى ابتسمت ركلات الترجيح بالنهاية لفريق أبو النمرس.

نهائيات دوري مستقبل وطن

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم ١٧ سبتمبر الجاري بمدينة السادس من أكتوبر، ليتم إعلان البطل المتوج الذي سيمثل محافظة الجيزة في الدور الأخير للدوري على مستوى الجمهورية.

وشهد الدور نصف النهائي للجولة الحاسمة من دوري مستقبل وطن لمعرفة المتوج باللقب على مستوى محافظة الجيزة، مشاركة وحضور كلاً من المهندس عبد الحميد الهواري منسق عام البطولة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، حلمي عبد الفتاح عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، أحمد سليم أمين مساعد العمل الجماهيري على مستوى الجمهورية، المستشار أحمد عطالله ومجدي عنتر أمناء التنظيم المساعدين للحزب بمحافظة الجيزة، وائل على أمين مساعد العمل الجماهيرى، الدكتور عماد أبو الدهب أمين الحزب بمركز الحوامدية وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، أحمد أسعد أمين الحزب بمركز أوسيم، أحمد الوليد أمين الحزب بالعجوزة وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، محمد سعيد هلال أمين الحزب بمركز أبو النمرس وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

وشكلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة في وقت سابق لجنة لمتابعة تنفيذ النسخة الثالثة لدوري مستقبل وطن بمحافظة الجيزة تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة والنائبة هند رشاد أمينة الإعلام بالمحافظة وضمت فى عضويتها المهندس عبد الحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بالمحافظة منسقًا عامًا والدكتور عصام درويش أمين الثقافة والرياضة بالمحافظة وشريف جلال أمين الشباب بالمحافظة وحلمي عبد الفتاح وياسمين عاطف عضوا هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية