/649691/كلاكيت-رابع-مرة-أصالة-تتزوج-من-الشاعر-العراقي-فائق-حسن

تزوجت المطربة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في تكتم وسرية تامة وهكذا تعد هذه الزيجة الرابعة لأصالة.

دوت الخليج يرصد زواج النجمة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فايق حسن.

زواج أصالة نصري للمرة الرابعة

وتم تداول تلك الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تعلت أصالة زواجها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

الفنانة أصالة نصري تتواجد حاليًا مع زوجها الشاعر حسن فايق في السعودية، على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمها في «أب تاون كايرو»، وهو أحد المطاعم الذي يقدم وجبات لبنانية.

الإعلامية مي العيدان تعلن زواج أصالة للمرة الرابعة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

من هو فائق حسن زوج أصالة نصري؟

فايق حسن زوج أصالة نصري، هو شاعر عراقي وكاتب أغاني مشهور، يبلغ من العمر 52 عامًا، تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال

كما أنه تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، ومن أشهر أغانيه: «بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت».