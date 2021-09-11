صور- النيابة العامة تنتهى من تأهيل المحامين العموم

جدة - نرمين السيد - وقالت النيابة العامة فى بيانها، اليوم السبت، إنها عقدت دورة تدريبية تأهيلية للمحامين العامين المُرقين من درجة رئيس نيابة من الفئة "أ"، خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضى حتى الثانى من سبتمبر الجارى بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام؛ وذلك لتعظيم خبراتهم الفنية والإدارية التى تؤهلهم لأداء مهامهم الجديدة.

وتضمنت الدورة محاضرات ألقاها قيادات بالنيابة العامة، تضمنت كيفية إدارة النيابات الكلية والجزئية، والإشراف على أعمال الأعضاء والموظفين، وكيفية إدارة الدفاتر والسجلات الخاصة بأعمال النيابة، وأعمال تنفيذ الأحكام القضائية ورعاية المسجونين.

كما احتوت الدورة على زيارة المتدربين إلى "الأكاديميةَ الوطنية للتدريب"، وتلقى دورات بها على مدار يومين فى دعم مهارات الإدارة المتعلقة بآليات التعامل مع المواطنين، وقد التقى المحامون العامون بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، حيث أثنت على التعاون البنّاء بين "النيابة العامة" والأكاديمية فى مجالات التدريب البشرى.

وكان المستشار النائب العام، قد وجه بتطوير وتأهيل أعضاء النيابة العامة بصورة دورية فى النواحى الفنية والإدارية بعقد الدورات التدريبية اللازمة لهم بالمعهد، وبتفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للارتقاء بأدائهم ورفع كفاءاتهم.