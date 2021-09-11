محافظ دمياط تصرح بصيد بعض أنواع الطيور البرية وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة

وأوضحت الدكتورة منال، حسب بيان أنه يُصرح بصيد طائرى السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر 2021، كما يُصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بقرار وزيرة البيئة فى الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية مارس 2022، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية المُنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لهذا الموسم.
وأشارت إلى أنه يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض انفلونزا الطيور الصادرة من جهاز شئون البيئة، كما سيتم تفعيل نُظم المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المُنظمة لموسم الصيد.
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