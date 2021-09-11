محافظ دمياط تصرح بصيد بعض أنواع الطيور البرية وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة

جدة - نرمين السيد - اعتمدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اليوم السبت، القرار رقم 595 لسنة 2021 بشأن التصريح بصيد بعض أنواع الطيور البرية والسمان لموسم 2022/2021 بنطاق محافظة دمياط وذلك طبقاً للاشتراطات الفنية المُنظمة لذلك الواردة بقرار وزيرة البيئة رقم 198 لسنة 2021.





وأوضحت الدكتورة منال، حسب بيان أنه يُصرح بصيد طائرى السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر 2021، كما يُصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بقرار وزيرة البيئة فى الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية مارس 2022، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية المُنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لهذا الموسم.

وأشارت إلى أنه يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض انفلونزا الطيور الصادرة من جهاز شئون البيئة، كما سيتم تفعيل نُظم المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المُنظمة لموسم الصيد.