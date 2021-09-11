وأوضحت الشركة فى بيانها، أنه سيتم إعادة تشغيل المحطة صباح اليوم التالى، بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا، بداية من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر.
وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع فى تمام الساعة 5:15 ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة 11:30 مساء، وآخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة 11:15 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 مساء، ومن محطة العتبة الساعة 11:55 مساء.
وأضافت الشركة فى بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق جزئى لمحطة مترو المرج لمدة شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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