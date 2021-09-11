إغلاق جزئى لمحطة مترو المرج لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه نظرا لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوميا ولمدة شهر، الأمر الذى يلزم انتهاء العمل بالمحطة من الساعة 11 ونصف مساء مع إغلاق المحطة بالكامل فى هذا التوقيت.





وأوضحت الشركة فى بيانها، أنه سيتم إعادة تشغيل المحطة صباح اليوم التالى، بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا، بداية من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع فى تمام الساعة 5:15 ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة 11:30 مساء، وآخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة 11:15 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 مساء، ومن محطة العتبة الساعة 11:55 مساء.

وأضافت الشركة فى بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 مساء.