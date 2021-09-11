بحضور وزيرة الصحة .. توجيهات للمحافظين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - عُقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين فى مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





وقال شعراوى إن اجتماع، اليوم، يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفى مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع فى توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعياً لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والإداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، والعاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية؛ اللقاح قبل بدء العام الدراسى الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

من جانبها، استهلت الدكتورة هالة زايد، كلمتها بتقديم الشكر لجميع المحافظين على ما يتم من تعاون وتنسيق فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، مشيرة إلى أنه يتم بذل جهد كبير وغير مسبوق من مختلف مؤسسات الدولة المصرية، مستعرضة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع هذه الأزمة، وموقف توفير وتلقى اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لمختلف فئات المواطنين، سواء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو المستهدف حصولهم على اللقاحات فى قطاعى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، وكذا باقى فئات المجتمع من المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف بنهاية العام الحالى الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون مواطن، ونوهت فى هذا الصدد إلى جهود توفير هذه اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها محليًا، أو استيرادها من الخارج، مؤكدة أنه جارٍ العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من التصنيع المحلى للقاحات، وإتمام العديد من التعاقدات لتوريد المزيد من اللقاحات بمختلف أنواعها، لافتة إلى أن مصر تُعد من الدولة القليلة التى لديها تنوع فى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة أنه بمتابعة معدلات الإصابة والوفيات الخاصة بالفيروس خلال هذه الفترة نجد حدوث انخفاض فى معدلات الوفيات مقارنة بفترات سابقة كانت تسجل نفس أعداد الإصابات، وهو ما يفسر أن اللقاحات المضادة للفيروس تسهم فى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة به، وهو ما يستلزم أهمية التأكيد على ضرورة حصول المواطنين على هذه اللقاحات، وتكثيف التوعية بأهميتها.

وحول الوضع الحالى لمراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالى عدد المراكز وصل إلى 777 مركزاً، منها 60 مركزاً بالجامعات، و180 مخصصا للمسافرين، والباقى لمختلف المواطنين، هذا إلى جانب توافر أكثر 1.300 فريق متحرك على مستوى المحافظات، لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وطالبت وزيرة الصحة المحافظين بالعمل على توفير المزيد من الأماكن لإنشاء مراكز ضخمة بعواصم المحافظات، أو بالأماكن التى تشهد كثافات سكانية عالية، وذلك على غرار ما تم إنشاؤه فى أرض المعارض بالقاهرة، واكاديمية الفنون بالجيزة، ومدينة البعوث بالإسكندرية.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستمرار فى توفير كل الكميات المطلوبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها لجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة المحافظين بخطة التدفقات الاسبوعية لمختلف اللقاحات، بما يلبى احتياجات المحافظات من اللقاحات، ويسهم فى زيادة أعداد المتلقين لها.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، استعرض اللواء محمود شعراوى، عدداً من الموضوعات الأخرى، من بينها ما يتعلق بموقف إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم التعدى على هذه الأراضى مرة أخرى.