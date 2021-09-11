/649698/الخطيب-يفوض-طارق-قنديل-لحضور-احتفالات-نادي-الترسانة-بـالمئوية

أعلن النادي الأهلي عن ممثل القلعة الحمراء في فعاليات احتفالات نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه، التي أقيمت اليوم وتخللتها مباراة ودية، جمعت بين فريق الترسانة لكرة القدم ومنتخب الأندية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وحرص محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، على تفويض طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، لحضور فعاليات احتفالات نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسه، التي أقيمت اليوم وتخللتها مباراة ودية، جمعت بين فريق الترسانة لكرة القدم ومنتخب الأندية.

الخطيب يفوض طارق قنديل لحضور احتفالات نادي الترسانة بـ«المئوية»

وقدم عضو مجلس إدارة الأهلي التهنئة إلى مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق السعيد، ونقل له تحيات الكابتن محمود الخطيب، الذي تعذر حضوره الاحتفالية، نظرًا لوجوده خارج القاهرة.

ونقل طارق قنديل تهنئة وتحيات أعضاء مجلس إدارة الأهلي لنادي الترسانة، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بهذه المناسبة التاريخية، التي تعكس تاريخًا مضيئًا وحافلًا لقلعة الترسانة الرياضية العريقة، والتي كثيرًا ما كان لها دور بارز في دعم كل المنتخبات الوطنية على مر الأجيال، متمنيًا دوام التوفيق لنادي الترسانة ومجلس إدارته في المرحلة القادمة.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.