محافظ الإسكندرية يناقش مع أعضاء النواب والشيوخ آليات التعاون فى مجال الصحة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التى يعانى منها الشارع السكندرى وأهم التحديات بملفات الصحة والنظافة بالمحافظة، فضلا عن مناقشة آلية التعاون بين الجانبين.





وأكد الشريف، خلال اجتماعه الموسع اليوم السبت، تقديره لدور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى حل المشكلات المختلفة خاصة وأنهم بمثابة نبض وقلب الشارع السكندرى، لافتا إلى ضرورة توحيد كافة الجهود بين المحافظة والنواب من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تؤرق الشارع السكندرى.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بعقد لقاءات شهرية دورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدوائر الخاصة بنطاق أحيائهم، للوقوف على أهم القضايا والاحتياجات التى يطالب بها النواب، مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات، كما وجه التنفيذيين فى المحافظة بتسهيل جميع الإجراءات التى يقدمها النواب لسرعة حل المشكلات التى يعانى منها المواطنين.

واتفق المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية على عقد لقاءات دورية بين الجانبين، ومن المقرر أن يعقد اجتماع خلال أسبوعين للحديث عن ملفات الطرق والمرور، بحضور جميع الجهات المعنية.

واستمع المحافظ إلى مطالب أعضاء النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة والنظافة، وخاصة مشاكل النباشين ومستوى النظافة بالشوارع الجانبية وتعميم منظومة الجمع من المنازل، وكذلك الحديث عن الوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولى القطاع الصحى بالإسكندرية.