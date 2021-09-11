وأكد الشريف، خلال اجتماعه الموسع اليوم السبت، تقديره لدور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى حل المشكلات المختلفة خاصة وأنهم بمثابة نبض وقلب الشارع السكندرى، لافتا إلى ضرورة توحيد كافة الجهود بين المحافظة والنواب من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تؤرق الشارع السكندرى.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بعقد لقاءات شهرية دورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدوائر الخاصة بنطاق أحيائهم، للوقوف على أهم القضايا والاحتياجات التى يطالب بها النواب، مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات، كما وجه التنفيذيين فى المحافظة بتسهيل جميع الإجراءات التى يقدمها النواب لسرعة حل المشكلات التى يعانى منها المواطنين.
واتفق المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية على عقد لقاءات دورية بين الجانبين، ومن المقرر أن يعقد اجتماع خلال أسبوعين للحديث عن ملفات الطرق والمرور، بحضور جميع الجهات المعنية.
واستمع المحافظ إلى مطالب أعضاء النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة والنظافة، وخاصة مشاكل النباشين ومستوى النظافة بالشوارع الجانبية وتعميم منظومة الجمع من المنازل، وكذلك الحديث عن الوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولى القطاع الصحى بالإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يناقش مع أعضاء النواب والشيوخ آليات التعاون فى مجال الصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.