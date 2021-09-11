سفير البحرين بالقاهرة يشيد بإطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالجهود التى تبذلها مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إعلاء كرامة المواطن المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والحقوق المدنية وحقوق المرأة والتثقيف، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية التى تم إطلاقها اليوم، وما تمثله هذه الاستراتيجية كخطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.





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