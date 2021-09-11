جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية وإنجاز جديد من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تأتى ترجمةً لإرادة القيادة السياسية فى إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان فى جميع المجالات وعلى كافة المستويات.





وأضاف رئيس البرلمان العربى أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية فى إعداد هذه الإستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقى والمتميز، والإصرار على أن تكون إستراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية. وشدد العسومى على اهتمام البرلمان العربى بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربى، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لعمل البرلمان العربى فى هذا المجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العسومى يشيد بإطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.