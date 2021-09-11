نور الدين: طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج من أهم مشروعات البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولى الساحلى، ضمن الشبكة القومية للطرق التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، موضحا أنه يعد أهم مشروعات البنية الأساسية لربط طرق المحافظة بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت الأعمال الجارية فى إنشاء المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، بطول 10 كيلو مترات، بتكلفة تبلغ مليارًا و26 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة الطرق. وأشار المحافظ، إلى أنه يتم تنفيذ الطريق على ثلاث مراحل بثلاثة قطاعات، بالإضافة إلى إنشاء الأنفاق والكبارى السطحية، مشدداً على سرعة الانتهاء من الطريق، لتيسير الحركة المرورية بين كفر الشيخ ودسوق، وشبكة الطرق المتصلة بالطريق. وأوضح أن الطريق محور خدمى يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

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