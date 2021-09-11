محمد عبد العزيز:التنفيذ الأمثل للمبادرات الرئاسية على الارض محور الدور الرقابي للبرلمان خلال دور الإنعقاد الثاني

/649697/محمد-عبد-العزيزالتنفيذ-الأمثل-للمبادرات-الرئاسية-على-الارض-محور-الدور-الرقابي-للبرلمان-خلال-دور-الإنعقاد-الثاني

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة ، حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل لمدة خمس شنوات، ليتم تقيمها بعد المدة المقررة لاطلاقها لمعرفة آثر الخطة وتحديد الأولويات التي تفاعل معها المجتمع، ومن ثم اطلاق آخري فى عام 2026.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد عبد العزيز على دور منظمات المجتمع المدني فى تعزيز حقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجتمعات لاتتغير باصدار القوانين، مشيرا إلى أن القانون خطوة متتمة لدور الوعي المجتمعي، مثمنا دور وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية فى نشر الوعي المجتمعي.

منظمات المجتمع المدني

وأشاد النائب محمد عبد العزيز بدور وزارة التضامن فى دعم المبادرات وتواصلها مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وخاصة تلك المخاطبة بقانون الجمعيات الاهلية، مشددا على أن التنفيذ الأمثل للمبادرات الرئاسية على الارض محور الدور الرقابي للبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.