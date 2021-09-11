رامي جمال يعلن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

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حرص المطرب المصري رامي جمال على توجيه الشكر للقيادات الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا لها ولشعبها مزيدًا من النجاح والتقدم.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان رامي جمال لحكومة الإمارات، بعد حصوله على الإقامة الذهبية.

رامي جمال يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

وأعلن رامي جمال حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

رامي جمال يوجه الشكر لحكومة الإمارات بعد حصوله على الإقامة الذهبية

وأضاف: "و كل التقدير و الإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية و فريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم و المزيد من التقدم و الإبداع، كل شكري و إحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعبًا".

وفي سياق آخر، يجتمع الفنان رامي جمال بالمطرب المصري محمد حماقي في عمل جديد، بعد غياب دام 11 عامًا منذ آخر أغنية جمعتهما سويًا.

رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد

أعلن رامي جمال تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد من خلال نشره صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عليها واعدًا جمهوره ومتابعيه بعدة مفاجأت خلال الفترة المقبلة قائلًا: "حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة.. قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".

ألبوم «حاجة مش طبيعية» آخر تعاون بين حماقي ورامي جمال

وكان ألبوم «حاجة مش طبيعية» الذي تم إصداره عام 2010 هو آخر تعاون بين محمد حماقي ورامي جمال، حيث وضع جمال ألحان أغاني «لسه بتخاف» من كلمات جمال الخولي، و«في حضن عينيك»، و«بتداري» من كلمات أمير طعمية.

رامي جمال يطرح كنا ممكن نتفق

كما طرح المطرب رامي جمال مؤخرًا أغنية بعنوان «كنا ممكن نتفق» مع الشاعر أحمد حسن، توزيع أمين نبيل ومن تلحين محمد حمزة.