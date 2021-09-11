/649701/منال-هلال-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان-خطوة-لترسيخ-مبادئ-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انه مما لا شك فيه ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لهو حدث يعد من المحطات الاساسية في التاريخ المصري الحديث وخطوة رئيسة نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة مشيرة إلي أنه منذ اطلاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام ١٩٤٨ كانت مصر من اوائل الدول التي قامت بالتوقيع على الاعلان ومنذ ذلك الوقت و الدولة المصرية تسير بخطى حثيثة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وفقاً للمبادئ الدولية والقوانين والثقافة المصرية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة منال هلال لتحيا مصر إلي ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تأتي باهداف واضحة تعمل على تحويل تلك المبادئ والافكار الى اهداف تنفيذية واضحة غاياتها الرئيسية صناعة حياة كريمة للمواطن المصري لكي يكون قادرا على العمل والعطاء والعيش بحرية وكرامة وفقاً لمتطلبات وتغيرات القرن الحادي والعشرين مؤكده علي أن استراتيجية مصر لحقوق الانسان تقوم على اربعة محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان للمراة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الانسان .

حقوق الانسان فى مصر

واوضحت هلال إلي أنه ياتي اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بان عام ٢٠٢٢ سيكون عاماً للمجتمع المدني في مصر ليؤكد على اهمية دور المجتمع المدني في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وعلى اهمية الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق امال الشعب وطموحاته في الحياة الافضل التي لا تترك احدا والا وقد حققت له اماله وسعادته المنشودة .