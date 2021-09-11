سفير الصومال بالقاهرة يشيد بإطلاق الرئيس السيسى استراتيجية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، معربا عن فخره واعتزازه بالجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلاء كرامة المواطن المصرى فى كافة المجالات وآخرها الاستراتيجية الوطنية التى تم إطلاقها اليوم.





وأكد سفير الصومال فى بيان له عقب مشاركته فى فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أن مصر تشهد عهد جديد فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسير بخطى ثابتة، لتتبوأ مصر مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى فى كافة المجالات، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصرى ورفاهيته واستقراره. وقال إن مصر دائما سباقة فى مجال حماية حقوق الإنسان، منوها بأن إطلاق الاستراتيجية يعكس ترجمةً حقيقية لإرادة القيادة السياسية فى مصر لإعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان.

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