محلية قنا تستأنف استكمال المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - استأنفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، أعمال تنفيذ المخطط التفصيلى بالمنطقة السادسة بمنطقة الخدمات الإقليمية (حاجر الجبل، حوض القصر) بشارع مصنع المكرونة، بمدينة قنا من خلال وضع العلامات الحديدية وفتح الشوارع بتلك المنطقة.





وقال أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الأعمال تجرى طبقًا للجداول الزمنية المحددة بناءً على توجيهات وتعليمات أشرف الداودى محافظ قنا بشأن تكثيف الأعمال نظرًا لأهمية التوسع العمرانى لمدينة قنا، وطبقًا لخطة الدولة فى القضاء على العشوائيات والتوسع فى إنشاء مناطق عمرانية جديدة مخططة ومقسمة وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة. جاء ذلك بالتنسيق مع فرع هيئة المساحة بقنا، وبحضور أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعضوية حسين الزمقان نائب رئيس الوحدة المحلية، والمهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، والمهندس شريف الدقاق، والمهندس صلاح حمادى، ممثلى فرع هيئة المساحة بقنا.

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