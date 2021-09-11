نائب محافظ الدقهلية يبحث الأوضاع القانونية لجميع المراكب النيلية والمراسى

جدة - نرمين السيد - بحث نائب محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، اليوم السبت، مع مسئولى الشئون القانونية والتفتيش البيئى والمتابعة بديوان عام المحافظة الأوضاع القانونية لجميع المراكب النيلية والمراسى بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمنى محدد للمرور الميدانى لفحص كافة المراكب والتراخيص الصادرة لها والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.





جاء ذلك خلال ترؤس نائب المحافظ الاجتماع الأول للجنة التى تم تشكيلها وفقًا لقرار المحافظ، بحضور نواب رؤساء مراكز ومدن وأحياء، غرب المنصورة وطلخا وأجا وميت غمر ومسئولى الطب الوقائى بمديرية الصحة والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة والملاحة النهرية بمديرية والطرق وتفتيش التجارة بمديرية التموين ومسئولى الشئون القانونية والتفتيش البيئى والمتابعة بديوان المحافظة.

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وشدد نائب المحافظ، خلال الاجتماع اليوم، على ضرورة التأكد من توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والبيئية والصحية حرصًا على سلامة المواطنين المستخدمين والمرتادين لهذه المراكب.

وأكد نائب المحافظ أهمية مباشرة اللجنة لأعمالها الميدانية على الطبيعة فورًا اليوم لكافة المراسى والمراكب بأنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية والشرطة، مشيرًا إلى ضرورة وضع جدول زمنى محدد للمرور الميدانى لفحص كافة المراكب والتراخيص الصادرة لها والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة وبدأ العمل فى مراجعة المراكب السياحية الثابتة والمتحركة ثم المعديات المنتشرة بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة وحياة المواطنين وتنفيذًا لقرار المحافظ فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تقرر تشكيل أمانة فنية للجنة المشار إليها تتولى عرض تقارير دورية بما تم من أعمال، لعرضها على المحافظ لاتخاذ ما يلزم بشأنها فورًا حفاظًا على سلامة المواطنين.