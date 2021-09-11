التضامن: نرعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل ولدينا 171 دار رعاية للمسنين 

قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن تعليقا على كلمة الرئيس إن هذا اليوم هو يوم مشهود فى تاريخ مصر والعالم فهذه خطوات رائعة لكل فئات المجتمع المصرى، وهذا نتاج الإيمان الكامل بتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج إكسترا نيوز : إن وزارة التضامن ترعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل وحتى المسن وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ونتحدث عن شريحة مهمة جدا هم المسنين لدينا 171 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحتضن 3500 مسن ونقدم للنزلاء كافة الخدمات.

وتابع: وسيدخل المسنون تحت مظلة التأمين الصحى وحصلوا على كافة التطعيمات ولهم الحق بمارسسة حقوقهم الطبيعية والتعبير عن أرائهم وعملنا مبادرة اسمها رفيق المسن لخدمة المسن داخل أسرته، وتم استخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، والوزراة تسعى لتقديم كافة الفرص لأصحاب الهمم فى المجتمع.