لجنة مكافحة كورونا: أخذ اللقاح أصبح جزءا من الإجراءات الاحترازية 

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إن هناك شواهد تؤكد أن هناك تزايدا فى أعداد إصابات فيروس كورونا، وهى إنذار خطر وتبين أننا بدأنا فى بوادر الموجة الرابعة للفيروس ولابد من أخذ الحذر خلال الأيام المقبلة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أصبح أخذ اللقاح والحصول عليه جزءا من تلك الإجراءات والتى يجب القيام بها .

وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن مصر أصبحت لديها خبرة والمنظومة الصحية فى مصر قوية ولديها الفكر الجيد فى العلاج وحزمة الأدوية التى تعمل على التماثل للشفاء والسيطرة على الموجات السابقة، مضيفا أن أهم عامل من عوامل الشفاء من الكورونا هو طلب الرعاية الصحية مبكرا مع بداية ظهور الأعراض والتأكد من أنها ليست دور برد، مشيرا لا يوجد وصفة لعلاج الكورونا عن طريق الإنترنت أو غيره وأول شيء يكون توصيف الحالة خفيفة أو متوسطة أو شديدة وكل حالة من الحالات لها علاج مختلف عن الحالات الأخرى .

وواصل حسنى قائلا، إن هناك بعض الدراسات على بعض اللقاحات فى بعض الفئات العمرية وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة والجرعة الثالثة تجرى عليها الدراسات .