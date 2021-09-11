«الشباب العربى» يشيد بإطلاق الرئيس السيسى لاستراتيجية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة مشيرة أبو غالى رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، لإطلاقه الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر، وتأتى مكملة لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى استهدفت القرى الأكثر احتياجا، وبناء الإنسان بكافة مناحى الحياة حتى يحيى المواطن المصرى حياة كريمة.





وأشارت أبو غالى إلى أن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة قد تشرف بتكريم المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربى وذلك خلال الاحتفال الذى منظمة المجلس باليوم العالمى للشباب.

وقالت فى بيان لها، إن هذه الخطوة تمثل إنجازًا جديدا فى مسيرة الرئيس السيسى، الذى جعل حق الإنسان فى العيش بأمان واستقرار ورفاهية هو أسمى معانى حقوق الإنسان.

وأشادت أبوغالى بإعلان الرئيس السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى، مؤكدة على الدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى الوطنية فى ترسيخ المواطنة ودعم التنمية فى شراكة جادة مع الحكومات.

وأوضحت أن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة حرص منذ تأسيسه عام 2003 على العمل بشراكة مع الحكومات العربية فى تقديم البرامج والأنشطة الجادة التى تدعم المواطنة والتنمية، والداعية إلى السلام ووحدة الصف العربى وكذا الحفاظ على الهوية العربية، التى ترسخ مبادئ الانتماء، مشيرة إلى أنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى، فإنه سيكون قوة دفع جديدة لمجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة لتقديم المزيد من البرامج والأنشطة الداعمه لشباب لمصر والأمة العربية وللدفع قدما نحو مزيد من التعاون لمواجهة التحديات الراهنة.

ونوهت على أن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة نظم أول دورة تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان عام 2006 وفق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وثمنت أبو غالى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أن المجتمع المدنى أصبح شريكا أساسيا فى دعم حقوق الإنسان ونشر حقوق الإنسان ومكافحة التطرف فى المجتمع العربى.