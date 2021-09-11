فيديو - رئيس لجنة كورونا : اللقاح أصبح جزءًا من الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس لجنة كورونا خلال حديثه مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث، اليوم السبت، أن مصر أصبحت لديها خبرة فى التعامل مع الفيروس فى إطار صحى قوى من خلال بروتوكول موجود داخل المستشفيات يساهم فى التماثل للشفاء.
وأكد حسنى أن أحد عوامل الشفاء من كورونا طلب الرعاية الصحية المبكرة مع بداية ظهور الأعراض والتأكد من أنها ليست دور برد، مشيرا لا يوجد وصفة لعلاج الكورونا عن طريق الإنترنت أو غيره.
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