القباج: استراتيجية حقوق الإنسان هدفها تعزيز احترام جميع الحقوق المدنية

جدة - نرمين السيد - قالت وزير التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، هدفها تعزيز احترام جميع الحقوق المدنية".





وأضافت القباج، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" عبر قناة "الحياة" أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التى تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت على الحوار الوطنى فى إعداد القانون الجديد الخاص بمنظمات المجتمع المدنى.

ولفتت إلى أن مصر بدأت سلسلة من السياسات الاجتماعية شملت محورين، الأول هو الاستثمار فى البشر وتنميتهم، والثانى هو بناء البيئة الداعمة لهذا الاستثمار.

ورأت أن المورد البشرى بحاجة إلى تنميته عن طريق استعادة روح الانتماء والمواطنة وهو أثمن من أى شئ لأنه هو القوى الناعمة فى مصر، والعمل سويا لنهضة البلد، وتصحيح المسارات والوعى والقضاء على الفساد.