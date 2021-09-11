الطائفة الإنجيلية تشيد بإعلان الرئيس السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.





وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، فى تصريح له اليوم، أننا نحقق يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، وكان آخرها اليوم بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والتى نستكمل بها نهضة الدولة المصرية و الجمهورية الجديدة. وأضاف رئيس الإنجيلية:" تسعى الدولة المصرية منذ 30 يونيو إلى تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق، من خلال تكامل العمل بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لبناء قوام حقيقى للتنمية المستدامة، بإصرار ومتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى بدأت تظهر بشائر مجهوداتها على شرائح المجتمع المصرى المختلفة، من خلال مبادرات صندق تحيا مصر، وحياة كريمة.

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