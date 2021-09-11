- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
/649703/صور-أشرف-رشاد-يفتتح-أكبر-مركز-للعيادات-الطبية-المتخصصة-لحزب-مستقبل-وطن-بالقليوبية
افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم السبت، مجمع عيادات حزب مستقبل وطن الطبية التخصصية بمحافظة القليوبية.
افتتاح مجمع عيادات حزب مستقبل وطن الطبية التخصصية بمحافظة القليوبية
ويشمل مجمع العيادات 15 عيادة طبية منها ( باطنة - جراحة عامة - مسالك بولية- جلدية - مخ وأعصاب - قلب) حيث يقدم المركز الكشف الكامل بالمجان.
دوت الخليج
كما يشمل المجمع مركز متخصص في الأشعة السينية وإشاعة إيكو للقلب، وأشعة تلفزيون للجهاز الهضمي وأمراض النساء، بجانب مركز عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، ووحدة مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية متخصصة في جميع فحوصات العيون.
ويستهدف مجمع العيادات خدمة أهالي محافظة القليوبية والدلتا، حيث يقع مقره بميدان المؤسسة /الطريق السريع - شبرا الخيمة.
كما افتتح السيد الأمين العام 4 عيادات طبية جديدة متنقلة ليصل إجمالي العيادات المتنقلة إلى 8 عيادات وهو اكبر حملة طبية بالقليوبية، وتستهدف الكشف على 100 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا خلال 60 يومًا.
حضر حفل الافتتاح نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية، والنائبين محمد سليم وأحمد بدوي أعضاء الأمانة المركزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. «أشرف رشاد» يفتتح أكبر مركز للعيادات الطبية المتخصصة لحزب مستقبل وطن بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.