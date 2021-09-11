مشيرة خطاب: السيسى برهن على دعم الإرادة السياسية بمصر لتنفيذ حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخطاب، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن إنفاذ حقوق مواطنيها، كما أن الدولة مسؤولة عن جميع الوحدات والأجهزة والسلطات والجمعيات الأهلية التى تنطوى تحت سيادتها أن تقوم بتنفيذ الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والمنصوص عليها فى هذه الاستراتيجة.

وبينت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تترجم إلى خطة، وترصد جداول زمنية للتنفيذ.

ونوهت بأن مصر ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان فى العالم واحدة، وهى الحق فى التعليم والصحة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير، وهناك تعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، لأن المجهود المطلوب كبير.

وأشارت إلى أن الحقوق تنقسم إلى سياسية ومدنية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، والدولة تركز على الفئات المهمشة بطبيعتها.

وشددت على أن قضية الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، داعية وسائل الإعلام إلى لعب دور فى ذلك لأنها تعد مسؤولية.